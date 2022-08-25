В Минске заявили о переводе всех необходимых операций с Россией в российские рубли

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли, заявил белорусский премьер Роман Головченко на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным в Киргизии. Его слова приводит "БелТА".

Головченко отметил, что перевод платежей в рубли существенно облегчил проведение расчетов, и выразил уверенность, что скоро будет "эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом".

"Результатом общих усилий Беларуси и России по переориентации поставок с рынков недружественных стран стал рост взаимного товарооборота по итогам полугодия на 12,2%, - добавил белорусский премьер и выразил убеждение, что это не предел.

Он также отметил рост грузооборота через территорию России.

"Это дает дополнительную выручку и портам РФ, и железной дороге. Более того, у нас есть планы по наращиванию объемов отгрузки. Тем более что подготовлено к подписанию следующее соглашение о развитии перевозки грузов через транспортные коридоры, которые проходят по территории наших стран. Это будет касаться южного региона. Уверен, что произойдет серьезное наращивание в объемах грузопотока и грузооборота", - подчеркнул премьер Белоруссии.

Помимо этого соглашения, по словам Головченко, подготовлены к подписанию документы, которые касаются сотрудничества в микроэлектронике, развития микроэлектронных технологий и электронного машиностроения, признания технологических операций, которые осуществляются в Союзном государстве, а также проведения единой промышленной политики. "Подготовлены и другие документы, которые работают на практическую пользу для субъектов хозяйствования", - добавил он.

По информации БелТА, в январе - июне 2022 года товарооборот двух стран составил почти $20 млрд (увеличение по сравнению с первым полугодием 2021 года на 12,2%). Экспорт белорусских товаров в Россию вырос на 23,1%, до $9,097 млрд.

Объем внешней торговли услугами с Россией сложился в размере $2,4399 млрд (увеличение к январю - июню 2021 года - на 20,3%). При этом экспорт услуг составил $1,569 млрд (рост на 22,4%). Сальдо торговли услугами сложилось в пользу Белоруссии.

В Белоруссии работает 2240 предприятий с российским капиталом. По состоянию на 1 января 2022 года в России зарегистрировано 113 субъектов товаропроводящей сети белорусских организаций с участием белорусского капитала или его долей в уставном фонде.