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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Лукашенко призвал страны ЕАЭС по примеру Белоруссии и России уйти от расчетов в долларах

Он констатировал завершение эпохи доминирования доллара

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Эпоха доминирования доллара завершается, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета в Бишкеке.

"Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах", - считает он.

Президент напомнил, что и Белоруссия, и Россия уже ушли от расчета в долларах, и призвал другие страны ЕАЭС поступить так же: "Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу".

Белоруссия ВЕЭС Александр Лукашенко ЕАЭС
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