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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Производитель косметики Coty увеличил квартальный убыток при росте выручки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. увеличил чистый убыток в четвертом финансовом квартале, однако нарастил выручку сильнее прогнозов рынка.

Чистый убыток Coty за три месяца, завершившихся 30 июня, составил $284,8 млн, или 34 цента в расчете на акцию, против $221,1 млн, или 27 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил 1 цент на акцию, совпав с прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 4% в годовом выражении и достиг $132,4 млн.

Квартальная выручка компании увеличилась на 10% - до $1,17 млрд, тогда как аналитики ожидали показатель в $1,15 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 16%.

В минувшем фингоду в целом Coty получила чистую прибыль в размере $55,5 млн против убытка в $166,3 млн годом ранее, увеличила скорректированную EBITDA на 19% до $905,3 млн и зафиксировала рост выручки на 15%, до $5,3 млрд.

В текущем финансовом году компания ожидает получить скорректированную EBITDA на уровне $955-965 млн и увеличить сопоставимые продажи на 6-8%. Уход из России сократит выручку в первом финполугодии на 2-3%, говорится в прогнозе.

С начала 2022 года капитализация Coty упала на 24%, до $6,2 млрд.

Coty США
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