Coty увеличила квартальную чистую прибыль на 22%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Во втором финансовом квартале (октябрь-декабрь) чистая прибыль американского производителя косметики и парфюмерии Coty Inc. выросла на 22%, выручка компании уменьшилась на 3,5%, но превзошла ожидания рынка.

Чистая прибыль Coty в отчетный период составила $235 млн против $188,9 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,27 с $0,23.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,22 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,16 на акцию.

Квартальная выручка Coty уменьшилась до $1,524 млрд с $1,578 млрд годом.

Показатель оказался лучше консенсус-прогноза рынка ($1,509 млрд), несмотря на существенные проблемы в отрасли с поставкой ключевых парфюмерных компонентов, а также неблагоприятные курсовые разницы.

Сопоставимые продажи Coty в минувшем квартале увеличились на 4% с учетом того, что уход компании с российского рынка сократил темпы роста этого показателя на 3 процентных пункта.

Coty улучшила прогноз скорректированной прибыли на 2023 финансовый год до $0,35-0,36 на акцию с ожидавшихся ранее $0,32-0,33 на акцию.

Компания по-прежнему рассчитывает, что ее сопоставимые продажи, без учета последствий ухода из России, вырастут на 6-8% в текущем фингоду.

Coty производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu.