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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Цена газа в Европе превысила $3300/тыс. куб. м

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе вечером в четверг продолжила активный рост. Скачок цены в конце европейской торговой сессии обычно является результатом влияния роста котировок на азиатском рынке.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3312 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2323, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

Параллельно с ростом цены газа снижается курс евро по отношению к доллару США, валюты уже достигли паритета.

Возможности основных поставщиков трубопроводного газа в Европу ограничены технически: в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода "Северный поток" сокращены из-за нарушения графика техобслуживания и поломок.

Азиатские покупатели ранее в этом году старались не форсировать закупки газа на споте, уступая свободные объемы европейцам. Однако по мере приближения зимы перед ними встает задача формировать собственные запасы газа.

Европа
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