Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением индекса РТС на 0,4%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне просевшей накануне нефти и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, за минуту торгов индекс МосБиржи подрос на 0,2%, индекс РТС просел на 0,4% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2249,94 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1177,53 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 60,3 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,4% "префы"), Polymetal (+0,9%), "РусГидро" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-0,7%), акции "Газпром нефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Во втором эшелоне выросли акции ПАО "Сегежа Групп" (+3,4%) после выхода отчета за первое полугодие и заявлений менеджмента о сохранении дивидендной политики.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") по итогам первого полугодия 2022 года увеличил показатель OIBDA по МСФО на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 17,7 млрд рублей, за счет роста выручки и контроля над затратами, говорится в сообщении компании.

Выручка Segezha в январе-июне 2022 года выросла на 48% год к году и составила 63,3 млрд рублей "за счет увеличения средних цен реализации продукции группы, а также эффекта от консолидации активов". Чистая прибыль Segezha увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12 млрд руб., "на фоне роста операционной прибыли, а также положительного эффекта от курсовых разниц и валютно-процентных свопов".

Менеджмент Segezha Group ожидает, что финансовые результаты компании по итогам 2022 года, с высокой долей вероятности, будут не хуже, чем в 2021 году, рассчитывает на постепенное ослабление курса рубля к концу III квартала - началу IV квартала и пока сохраняет планы по выплате дивидендов в соответствии с утвержденной дивидендной политикой, сообщил журналистам вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный. Нефть возобновила рост, азиатские рынки преимущественно торгуются в "плюсе". Рынки будут демонстрировать неуверенность перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Однако заявления некоторых представителей Федрезерва позволяют очертить возможные границы текущего цикла ужесточения. Соответственно, если рынки заложат потенциальный рост ставки в свои котировки, то дальнейшая реакция на планы ФРС будет уже не столь значимой. От российского рынка акций можно ожидать продолжения консолидации вблизи достигнутых значений, считает аналитик.

Аналитики BCS Global Markets также полагают, что на рынке акций РФ в пятницу ожидается спокойный день с продолжением консолидации на текущих уровнях - сыграет роль "эффект пятницы", поскольку инвесторы неохотно участвуют в покупках перед выходными.

На мировых площадках пятница станет днем статистики США - вся значимая информация выйдет только по Штатам (индекс потребительского доверия Мичиганского университета за август, июльские данные по личным доходам и расходам, базовый ценовой индекс потребительских расходов и торговый баланс за июль, а также число активных буровых установок от Baker Hughes). Центральным событием дня станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле - его речь определит направление американского рынка на ближайшие дни.

В США накануне индексы акций выросли на 1-1,7% в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Пауэлл выступит в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Кроме того, участники рынка оценивали свежую порцию статистических данных. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. и составило 243 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 252 тыс., сообщает агентство Bloomberg.

В мире

Экономика США во втором квартале 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о снижении американского ВВП в апреле-июне на 0,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что пересмотренная оценка укажет на сокращение на 0,8%. В первом квартале этого года ВВП США упал на 1,6%.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,15%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Китай выделил 1 трлн юаней ($146 млрд) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах. Госсовет КНР обнародовал пакет мер, включающий выделение еще 300 млрд юаней, которые госбанки могут инвестировать в инфраструктурные проекты, вдобавок к 300 млрд юаней, о которых было объявлено в конце июня. Кроме того, региональные власти получат 500 млрд юаней в виде специальных облигаций за счет неиспользованных ранее квот. В свою очередь, государственные энергетические компании смогут продать облигации на сумму 200 млрд юаней. Тем временем сельскохозяйственный сектор получит субсидии на 10 млрд юаней.

Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, упал до минимума за все время его подсчета, то есть с 1991 года, из-за опасений по поводу роста цен на энергоносители. Значение сентябрьского индекса снизилось до минус 36,5 пункта по сравнению с минус 30,9 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до минус 31,8 пункта, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут после снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $100,62 за баррель (+1,3% и -1,9% в четверг), октябрьская цена WTI - $93,73 за баррель (+1,3% и -2,5% накануне).

Участники рынка продолжают наблюдать за процессом переговоров по ядерному соглашению по Ирану и объемами добычи в странах ОПЕК. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября.