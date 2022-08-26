Аналитики допустили, что отток капитала из России в 2022 году превысит $200 млрд

Основной вклад в процесс вносят домохозяйства

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Отток капитала из РФ по итогам 2022 года может превысить $200 млрд, основной вклад вносят домохозяйства, говорится в отчете BCS Global Markets (BCS GM).

Личные переводы россиян за границу с февраля 2022 года составили $14 млрд, напомнили аналитики.

"В попытке избежать возросших рисков и санкций российские домохозяйства сосредоточились на накоплении сбережений за границей. После скачка переводов из РФ в феврале, когда отток увеличился до $3,5 млрд, контроль за движением капитала приостановил этот процесс. Однако когда ограничительные меры были частично отменены, то россияне продолжили переводить деньги за границу: в июне объем этих переводов достиг $5,2 млрд", - говорится в отчете.

Основным направлением потоков капитала стали дружественные соседние страны. Наиболее весомый приток денег наблюдался в странах с более развитой банковской системой и институтами, таких как Грузия, Армения и Казахстан. В июне российские денежные переводы в эти страны увеличились в 7-8 раз по сравнению с прошлым годом. Узбекистан - основной получатель российских денежных переводов среди стран СНГ - также столкнулся с четырехкратным ростом притока денежных переводов из России в июне. Страны с повышенными геополитическими или санкционными рисками, такие как Белоруссия или Киргизия, не стали "тихой гаванью" для российских сбережений, хотя и показали уверенный рост.

На фоне геополитического шока чистый отток капитала из частного сектора достиг в первом полугодии 2022 года пика в $130 млрд, или 11% ВВП. Как отмечается в обзоре, этот рост оказался более выраженным, чем в 2014 году, когда геополитическая неопределенность и санкции также привели к удвоению чистого оттока капитала - до $150 млрд. Как и в 2014 году, значительная доля оттока связана с транзакциями домохозяйств. Однако если в 2014 году чистая покупка иностранной валюты увеличилась до более $30 млрд (20% оттока частного капитала), то только за первый квартал 2022 года она составила $20 млрд (одна треть оттока капитала).

"По нашим оценкам, во втором квартале 2022 года на домохозяйства может приходиться более 60% оттока частного капитала. До конца года эта тенденция, скорее всего, сохранится. При этом в банковском и корпоративном секторах отток капитала будет происходить в виде сокращения внешних обязательств, в то время как домохозяйства, похоже, используют иностранную валюту в качестве средства сбережения. В то же время сохраняющийся профицит счета текущих операций будет отражаться на чистом оттоке частного капитала, который, вероятно, останется повышенным и во втором полугодии 2022 года", - делятся мнением аналитики.

Высокий уровень валютных сбережений в сочетании с импортом - основные источники спроса на валюту, которые помогают сбалансировать возросшее предложение. "Если ограничения на движение капитала со стороны властей останутся ослабленными во втором полугодии 2022 года, отток капитала может увеличиться еще на $90 млрд и в результате превысит $200 млрд. Такой масштабный отток, создающий давление на национальную валюту, станет дополнительным фактором ослабления рубля во втором полугодии - на этом фоне привлекательность китайского юаня и гонконгского доллара возрастает", - считают эксперты BCS GM.