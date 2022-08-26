Опубликована деловая программа Восточного экономического форума

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Деловая программа седьмого Восточного экономического форума включает более 90 мероприятий в шести тематических блоках, она опубликована на сайте ВЭФ.

Главной темой форума станет "На пути к многополярному миру". Ключевым мероприятием программы форума традиционно станет пленарное заседание.

В первый день ВЭФ, 5 сентября, состоится II Международный форум по сохранению тигра, главной целью которого является привлечение внимания международного сообщества к проблеме сохранения тигра, говорится в пресс-релизе "Росконгресса".

В ходе форума запланированы страновые бизнес-диалоги: "Россия - Индия", "Россия - Вьетнам", "Россия - Монголия", "Россия - АСЕАН".

Кроме того, там пройдет заседание Делового Совета по развитию Дальнего Востока России и северо-восточных провинций КНР и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.

Также на площадке форума состоится сессия международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона", - приводятся в сообщении слова советника президента, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова.

ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.