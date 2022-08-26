Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Опубликована деловая программа Восточного экономического форума

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Деловая программа седьмого Восточного экономического форума включает более 90 мероприятий в шести тематических блоках, она опубликована на сайте ВЭФ.

Главной темой форума станет "На пути к многополярному миру". Ключевым мероприятием программы форума традиционно станет пленарное заседание.

В первый день ВЭФ, 5 сентября, состоится II Международный форум по сохранению тигра, главной целью которого является привлечение внимания международного сообщества к проблеме сохранения тигра, говорится в пресс-релизе "Росконгресса".

В ходе форума запланированы страновые бизнес-диалоги: "Россия - Индия", "Россия - Вьетнам", "Россия - Монголия", "Россия - АСЕАН".

Кроме того, там пройдет заседание Делового Совета по развитию Дальнего Востока России и северо-восточных провинций КНР и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.

Также на площадке форума состоится сессия международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона", - приводятся в сообщении слова советника президента, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова.

ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

ВЭФ Владивосток Приморье Китай Валдай Антон Кобяков Росконгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Болгария предложит "Газпрому" продлить отбор по истекающему контракту на 2023 год

В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

Новый оператор "Сахалина-2" сообщил об отгрузке СПГ по действующим контрактам

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva Travel вслед за Granta и Niva Legend

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva Travel вслед за Granta и Niva Legend

Цена на Brent снова поднялась выше $100 за баррель

Цена на Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Пандемия коронавируса

"Долгий ковид" оставил без работы до 4 миллионов американцев

"Долгий ковид" оставил без работы до 4 миллионов американцев

Испанский парламент утвердил план по экономии газа

Испанский парламент утвердил план по экономии газа

WSJ ждет скорой договоренности США и КНР о китайских бумагах на биржах Америки

НРД будет переводить валюту, если есть лицензия ЕС и подтверждение банка

Доллар на "Мосбирже" подорожал почти на 26 копеек, евро - на 39 копеек

Доллар на "Мосбирже" подорожал почти на 26 копеек, евро - на 39 копеек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });