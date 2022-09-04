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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

СМИ сообщили, что на ВЭФ стоит ждать новых заявление Путина по Украине

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября во Владивостоке наверняка затронет тему Украины, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК).

"Стоит ждать новых заявлений по Украине. Пленарное заседание форума пройдет 7 сентября", - сказал в программе ее автор Павел Зарубин.

Ранее сообщалось, что деловая программа седьмого Восточного экономического форума включает более 90 мероприятий в шести тематических блоках, она опубликована на сайте ВЭФ.

ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Владивосток ВЭФ Владимир Путин
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