Новый владелец бывшей "дочки" польской Hortex сменил руководство компании

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Новым гендиректором компании "Ортика фрозен фудс" (бывшая российская дочка польского производителя замороженных овощей и фруктов Hortex) назначен Владимир Горелов, следует из данных ЕГРЮЛ.

Прежним руководителем компании был Петр Дрезиньски.

По данным ЕГРЮЛ, в июле этого года владельцем польской компании стала российская ГК "Агама" Юрия Алашеева и Игоря Лысенкова, занимающаяся производством и поставками рыбной продукции. Горелов также возглавляет ряд компаний, входящих в группу.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка ООО "Ортика фрозен фудс" составила 1,14 млрд рублей против 1,023 млрд рублей год назад, чистый убыток - 12 млн рублей против 12,97 млн рублей соответственно.