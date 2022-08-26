Господержку выпуска новых материалов в химпроме могут увеличить до 10 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Суммарный объем господдержки отрасли средне- и малотоннажной химпродукции до 2024 года включительно в рамках федерального проекта "Развитие производства новых материалов" может вырасти почти до 10 млрд рублей.

Об этом на форуме "Технопром-2022" в Новосибирске сообщила начальник отдела химической промышленности департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Дарья Шевякина.

"Ранее мы уже утвердили паспорт федерального проекта "Развитие производства новых материалов", мало- и среднетоннажная химия являются одним из ключевых направлений этого проекта. У нас на развитие этих направлений на 2023-2024 годы уже предусмотрено финансирование в размере 5,5 млрд рублей", - сказала она.

В частности, 3 млрд рублей предусмотрено на поддержку НИОКР и 2,5 млрд рублей - на субсидирование крупных инвестпроектов.

"Понятно, что этих средств недостаточно, чтобы комплексно развивать отрасль. Мы на текущий момент работаем над увеличением объема финансирования на этот год, и надеемся, что суммарный объем поддержки на "малотоннажку" до 2024 года у нас может быть увеличен почти до 10 млрд рублей", - сказала Шевякина.

Она отметила, что на данный момент среди всех отраслей промышленности у потребителей есть большой запрос на компоненты мало- и среднетоннажной химпродукции. "Сейчас как никогда ощущаем необходимость наращивания темпов развития этой отрасли", - отметила Шевякина.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о необходимости господдержки сектора мало- и среднетоннажной химии, который сильно зависит от недружественных стран.

"Сектор мало- и среднетоннажной химии сейчас во многом зависит от поставок материалов из недружественных стран. Чтобы снять риски для связанных отраслей, требуется освоить выпуск 10 базовых молекул высоких переделов, из которых сможем произвести до 1 тысячи новых продуктов. Эти проекты могут реализовываться только при поддержке со стороны государства из-за крайне ограниченного рынка, но их критической важности", - сказал он в июле.

Также сообщалось, что для снижения импорта продукции мало- и среднетоннажной химии готовятся проекты с инвестициями на 500 млрд рублей.