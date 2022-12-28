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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Минпромторг ждет роста выпуска мало- и среднетоннажной химии на 12% в 2022 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Объемы производства мало- и среднетоннажной химии в 2022 году выросли, по предварительным данным, на 12%, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на церемонии запуска псковского предприятия "Титан-Полимер".

"Вы давали отдельное поручение по увеличению производства в мало- и среднетоннажной химии на 35% к 2025 году. Эту задачу, могу сказать, отрасль выполняет нарастающим темпом. В прошлом году объемы увеличились почти на 7%, в нынешнем прогнозируем плюсом уже 12%", - сказал он, обращаясь по ВКС к президенту Владимиру Путину.

Санкции недружественных стран мотивировали химические предприятия идти вглубь производственных цепочек и осваивать новые ниши с точки зрения базового сырья для связанных отраслей, отметил Мантуров.

На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой отрасли государство направило в 2022 году 4 млрд рублей в виде субсидий.

"По итогам заключено почти 40 соглашений о создании производств не выпускавшихся ранее продуктов мало- и среднетоннажной химии", - подчеркнул министр.

Минпромторг Титан-Полимер Псков Денис Мантуров Владимир Путин
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