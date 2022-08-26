Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Запасы газа в ПХГ России достигли 91,4%, в Европе - 78,3%

Запасы газа в ПХГ России достигли 91,4%, в Европе - 78,3%
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Запасы газа в ПХГ России превысили 91% в то время как, к примеру, уровень запасов газа в хранилищах Европы составляет менее 80% (78,3% на 24 августа).

"Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%", - пишет "Газпром".

Месяц назад - 21 июля - министр энергетики России Николай Шульгинов сообщал о достижении 81-процентного уровня наполнения.

Как сообщалось, к зиме 2022/23 годов в российских ПХГ должен быть создан резерв газа активного газа в объеме 72,662 млрд куб. м; производительность хранилищ выйдет на новый максимум 852,4 млн куб. м в сутки.

На еще одном крупном газовом рынке - американском - текущий уровень запасов газа составляет около 64%. В условиях привлекательной ценовой конъюнктуры в Европе Соединенные Штаты активно экспортируют газ и ресурсы для закачки газа в свои хранилища сокращаются, что способствует росту цен и внутри США.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Газпром Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

"Росатом" намерен вернуть стоимость акций Fennovoima после расторжения контракта по АЭС

Минсельхоз отчитался о растущих объемах собранных в этом году в РФ яблок

Минсельхоз отчитался о растущих объемах собранных в этом году в РФ яблок

Болгария предложит "Газпрому" продлить отбор по истекающему контракту на 2023 год

В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

Новый оператор "Сахалина-2" сообщил об отгрузке СПГ по действующим контрактам

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva Travel вслед за Granta и Niva Legend

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva Travel вслед за Granta и Niva Legend
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });