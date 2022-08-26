Запасы газа в ПХГ России достигли 91,4%, в Европе - 78,3%

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Запасы газа в ПХГ России превысили 91% в то время как, к примеру, уровень запасов газа в хранилищах Европы составляет менее 80% (78,3% на 24 августа).

"Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%", - пишет "Газпром".

Месяц назад - 21 июля - министр энергетики России Николай Шульгинов сообщал о достижении 81-процентного уровня наполнения.

Как сообщалось, к зиме 2022/23 годов в российских ПХГ должен быть создан резерв газа активного газа в объеме 72,662 млрд куб. м; производительность хранилищ выйдет на новый максимум 852,4 млн куб. м в сутки.

На еще одном крупном газовом рынке - американском - текущий уровень запасов газа составляет около 64%. В условиях привлекательной ценовой конъюнктуры в Европе Соединенные Штаты активно экспортируют газ и ресурсы для закачки газа в свои хранилища сокращаются, что способствует росту цен и внутри США.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.