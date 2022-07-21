Российские хранилища газа накопили уже 81% от целевого уровня запасов к зиме

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские хранилища газа накопили уже 81% от целевого уровня запасов к предстоящему зимнему периоду, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"У нас нет проблем с накоплением всех видов топлива: резервного, основного, аварийного. У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища. Сегодня уровень закачки составляет 81 процент от целевого уровня, который мы должны достигнуть в ноябре", - сказал он.

Как сообщалось, к отопительному сезону 2022/2023 года в России "Газпром" планирует создать оперативный запас газа в объеме 72,662 млрд куб. м; максимальная суточная производительность хранилищ должна выйти на новый максимум - 852,4 млн куб. м в сутки.

Шульгинов добавил, что добыча газа в России за 6 месяцев 2022 года сократилась: "По газу, по известным причинам, - пока минус 5 процентов".