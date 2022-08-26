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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

"КАМАЗ" намерен до конца года собирать не менее 100 машин ежемесячно

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в августе планирует выпустить около 40 флагманских грузовиков последнего, пятого поколения - магистральных тягачей КАМАЗ-54901, сообщила пресс-служба компании.

"В августе будет выпущено около 40 магистральных тягачей КАМАЗ-54901. До конца года планируется выпускать не менее 100 таких моделей ежемесячно", - говорится в сообщении.

"КАМАЗ" сейчас выпускает грузовики сразу трех поколений: "классический" К3 с собственной кабиной, а также К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. В марте после ввода санкций и ухода с российского рынка германской Daimler Truck AG у "КАМАЗа" возникли сложности с производством грузовиков двух последних поколений.

"КАМАЗ" планирует производить грузовики поколения К4 по меньшей мере весь 2022 год, полностью локализовать сборку грузовиков поколения К5 компания планирует к январю 2023 года.

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн.

После начала военной операции на территории Украины "КАМАЗ" оказался под санкциями и вынужден делать основную ставку на выпуск грузовиков К3.

КАМАЗ
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