"КАМАЗ" намерен до конца года собирать не менее 100 машин ежемесячно

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в августе планирует выпустить около 40 флагманских грузовиков последнего, пятого поколения - магистральных тягачей КАМАЗ-54901, сообщила пресс-служба компании.

"В августе будет выпущено около 40 магистральных тягачей КАМАЗ-54901. До конца года планируется выпускать не менее 100 таких моделей ежемесячно", - говорится в сообщении.

"КАМАЗ" сейчас выпускает грузовики сразу трех поколений: "классический" К3 с собственной кабиной, а также К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. В марте после ввода санкций и ухода с российского рынка германской Daimler Truck AG у "КАМАЗа" возникли сложности с производством грузовиков двух последних поколений.

"КАМАЗ" планирует производить грузовики поколения К4 по меньшей мере весь 2022 год, полностью локализовать сборку грузовиков поколения К5 компания планирует к январю 2023 года.