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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 августа

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" решило не публиковать отчетность по МСФО за I полугодие 2022 года, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Принятое решение автопроизводитель не комментирует.

Финансовый директор "КАМАЗа" Андрей Максимов в середине августа говорил "Интерфаксу", что компания на тот момент еще не определилась, публиковать ли МСФО-отчетность за I полугодие. "Но мы, в принципе, нормально отработали", - отмечал он.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в середине июня сообщал, что финансовые результаты компании по МСФО за I полугодие 2022 г. ожидаются не хуже, чем годом ранее.

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"По итогам полугодия у нас финансовые показатели, по моим расчетам, будут не хуже прошлогодних. Скажем так – на уровне прошлого года. Очевидно, что основная масса хорошей работы и доходов была сформирована за первые три месяца года. Далее показатели падают", - говорил Когогин журналистам, не конкретизируя прогнозов.

Как сообщалось, за I полугодие 2021 г. "КАМАЗ" получил выручку по МСФО в размере 118,853 млрд руб. (+40,2%) и чистую прибыль в 3,969 млрд руб. против убытка за тот же период 2020 г.

"КАМАЗ" – крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн.

После начала военной операции на территории Украины компания оказалась под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. В санкционные списки Австралии, Канады и Великобритании попал и Когогин. Под санкциями Великобритании и США находится основной акционер "КАМАЗа" – госкорпорация "Ростех" (47,1%).

Когогин в середине июня говорил журналистам, что "КАМАЗ", несмотря на ожидаемое снижение выручки в 2022 г. из-за падения продаж наиболее маржинальных современных моделей, сохраняет намерение реализовать за этот год в РФ 39 тыс. грузовиков. Экспорт, по его словам, по году может быть на уровне 4-5 тыс. машин. Российский рынок грузовиков полной массой 14-40 тонн, по оценкам компании, в текущем году упадет с прошлогодних 79 тыс. шт. на 30-40%.

КАМАЗ
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