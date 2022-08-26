РСХБ спрогнозировал, что к 2030 году около 30% новостроек в России будут "зелеными"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Около 30% новостроек в России будут "зелеными" к 2030 году, прогнозируют в Россельхозбанке.

"Льготные условия зеленой ипотеки и новые программы господдержки могут значительно увеличить интерес к зеленому рынку недвижимости, как у покупателей, так и у самих застройщиков. Определяющим фактором станет определение единого национального стандарта зеленого строительства, институализация которого является первостепенным и необходимым этапом в становлении и развитии "зеленой" ипотеки. Можно ожидать, что рынок зеленого жилья продолжит активный рост и доля новостроек такого типа в перспективе до 2030 года увеличится вдвое и составит до 30% от всех новостроек страны", - говорит руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования банка Наталья Худякова.

По данным аналитиков, переходным критериям "зеленого" ГОСТа для жилых домов сейчас соответствует 15% от всех новостроек страны, а именно 4 786 объектов. Из них 38% относятся к типовым зданиям, 51% - к комфорт-классу, 7% - к бизнес-классу, 1% - к элитному жилью.

"Сегодня в России активно формируется регуляторная среда, растет уровень осведомленности участников рынка, однако "зеленое" строительство пока не стало массовым, но показывает постепенный стабильный рост. При этом стоимость строительства энергоэффективного здания, а потому и стоимость жилья в нем зачастую не более чем на 5-7% превосходит стоимость традиционных новостроек. Средняя сумма ипотечного кредита в этом сегменте варьируется от 8 до 22 млн рублей. При этом эксплуатация такого жилья становится более выгодной за счет сокращения затрат на энергоресурсы", - прокомментировала Худякова.

Среди лидеров рынка "зеленого" жилищного строительства эксперты называют Амурскую область. Там находится 36 "зеленых" объектов, что составляет 41% от всех новостроек региона. Далее следуют Алтайский край с 85 объектами (29% всех новостроек), Москва и Московская область - 1 151 объект (22%), Калининградская область - 10 объектов (14%).

В Москве классы таких новостроек распределились в следующей пропорции: 44% занимают типовые постройки, 26% - комфорт-класс, 23% - бизнес, 7% - элитный класс. В области соотношение классов жилья меняется, типовые здания и комфорт класс занимают равные доли в Московском регионе (по 45%), а на бизнес приходится всего 3% "зеленых" новостроек Подмосковья.

В Петербурге половина таких домов представлена в категории комфорт, типовые и бизнес дома занимают 28% и 14% соответственно, элитные новостройки составляют 6%.

Сейчас ДОМ.РФ совместно с Минстроем завершает утверждение добровольного ГОСТ Р для "зеленого" многоквартирного строительства. Документ прошел все этапы публичных обсуждений и находится на стадии финального согласования. В Единой информационной системе жилищного строительства многоквартирные дома уже маркируются по шести из более чем 30 обязательных критериев будущего стандарта. Всего же ГОСТ Р для МКД включает 81 зеленый критерий - 37 обязательных и 44 добровольных.