В Минэкономразвития ждут от "зеленой ипотеки" помощи в переходе от льготных программ

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Зеленая" ипотека может стать инструментом перехода от льготных ипотечных программ, заявил на круглом столе о "зеленом строительстве" директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России Александр Киревнин.

"Мы понимаем, что формат льготной ипотеки надо реформировать. У нас есть конкретная дата, когда программа заканчивается. (...) Процесс выхода из них тяжело будет с точки зрения населения обосновать просто окончанием. Поэтому какой-то переход и как мы будем оформлять - этот вопрос будет перед нами стоять в ближайший год. "Зеленая" ипотека - это то, на что можно посмотреть в том числе", - сказал он.

Программа льготной ипотеки завершается 1 июля 2024 года.

Киревнин добавил, что к 2030 году ожидается до 4% "зеленки" на всем рынке облигационных займов.

В сентябре 2022 года Банк России предложил создать и запустить "зеленую" ипотеку после выхода ГОСТа Р.

ГОСТ Р утвердили в сентябре 2022 года. Он включает в себя 81 критерий, из которых 37 - обязательные, 44 - добровольные. В стандарте указано десять категорий, в том числе класс энергоэффективности "А" и выше, наличие предчистовой отделки, инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и другие, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией дома.