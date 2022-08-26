"Русснефть" проведет повторное годовое собрание акционеров в заочной форме 30 сентября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Русснефть" решил провести повторное годовое собрание акционеров 30 сентября в форме заочного голосования, сообщила компания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, – 6 сентября.

В повестку дня ГОСА включены вопросы об утверждении отчетности за 2021 год, распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов), избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии, об утверждении аудитора. Кроме того, компания рассмотрит вопрос об установлении размера вознаграждения членам СД и компенсации расходов, связанных с исполнением их обязанностей.

Список кандидатов в новый состав совета директоров претерпел изменения. Из него были исключены совладелец "Русснефти" Саит-Салам Гуцериев (брат Михаила Гуцериева), гендиректор "Пионер Эстейт" Вячеслав Марченко, гендиректор НК "Нефтиса" Андрей Зарубин и заместитель гендиректора АО "Фортеинвест" по экономике и финансам Роман Тян. Вместо них в СД номинированы директор департамента "Русснефти" по работе с госорганами власти Сергей Карпенко, топ-менеджер Global Energy Azerbaijan (входит в структуру "Русснефти" - ИФ) Игорь Кирдода, вице-президент "Русснефти" по связям с общественностью и внешнеэкономической деятельности Елена Макарова, а также юрист Николай Сидский.

Кроме них в список кандидатов в новый состав СД также вошли бывший сотрудник трейдера Glencore, ныне совладелец ООО "Альянс Индастри Групп" Владимир Щербак, ректор РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов, старший вице-президент "Русснефти" по экономике и финансам Ольга Прозоровская, вице-президент "Русснефти" Дмитрий Романов, экс-глава Счетной палаты, независимый директор "Русснефти" и председатель комитета по аудиту Сергей Степашин, независимый директор "Русснефти" и председатель комитета по вознаграждениям и номинациям Андрей Дерех.

Как сообщалось, годовое собрание акционеров "Русснефти" должно было пройти 24 июня в заочной форме, однако было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

В мае совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов на привилегированные акции за 2021 год $80 млн (около 4,9 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ - ИФ), или $0,81606 на акцию. Дивиденды на обыкновенные акции СД предложил не выплачивать.

Владельцами привилегированных акций "Русснефти" в настоящее время являются принадлежащий Банку России банк "Траст" и ВТБ (8,48%).

По данным на конец 2021 года, около 33% уставного капитала "Русснефти" принадлежало семье Гуцериевых, которыми она владела через Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), а также ПАО "ЭсЭфАй" (8,38%). Еще 23,46% капитала компании контролировал трейдер Glencore через Rambero Holding AG. Также долями в УК нефтекомпании владеют "Траст" - 19,23% и ВТБ - 8,48%.

В свободном обращении находятся 22,56% обыкновенных акций НК (около 17% уставного капитала).