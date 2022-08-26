Московская биржа 31 августа начнет торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 31 августа начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт, сообщается в ее пресс-релизе.

"Базисный актив фьючерсного контракта – биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа". Торговый код индекса – WHCPT. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Параметры фьючерсного контракта на индекс пшеницы: размер лота – 1 тонна, котировка в рублях за тонну пшеницы, минимальный шаг цены – 10 рублей, стоимость шага цены – 10 рублей, торговый код – WHEAT. К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года. Цена исполнения контракта будет равна среднеарифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск за предшествующий дню исполнения контракта календарный месяц.

Параметры маржируемого опциона на расчетный фьючерсный контракт на индекс пшеницы: размер лота – один фьючерс, минимальный шаг цены – 10 рублей, стоимость шага цены – 10 рублей, длинный код – WHEAT, короткий код – W4. К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и октябре 2022 года.