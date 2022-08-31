На "Мосбирже" прошли первые торги производными на индекс пшеницы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 31 августа начала торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс российской пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт, говорится в пресс-релизе биржи.

Как сообщается в ее пресс-релизе, доступ к новым инструментам клиентам предоставляют более 30 брокерских компаний и банков. Поддержку ликвидности осуществляет группа "ОЗК" (Объединенная зерновая компания).

В первый день торгов объем операций с новыми инструментами превысил 3,5 млн рублей, или 518 контрактов, сделки во всех сериях фьючерсов заключали клиенты "Тинькофф", "Открытие Инвестиции", Россельхозбанк, "Финам", банк ВТБ, "Атон" и БКС. Сделки с опционами заключали клиенты "Алор" и "Финам".

Базисный актив фьючерсного контракта - биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов группы "ОЗК" по закупке пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года.

"В июне индекс пшеницы получил одобрение Банка России, что подтвердило его статус надежного и прозрачного индикатора для российского рынка, которым он стал благодаря стабильным объемам ежедневных закупок и простоте доступа участников к торгам", - говорится в пресс-релизе.

Как заявила через пресс-службу директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Лариса Селютина, Банк России поддерживает развитие индексов на российские товары.

"В настоящее время проводится работа по формированию перечня национальных ценовых индикаторов (индексов) на нефтепродукты, уголь, золото, сельхозпродукцию (в том числе зерно, сою, подсолнечное масло, сахар) и другие товарно-сырьевые ресурсы, - сказала она. - Ключевым в этой работе Банк России считает наличие интереса участников рынка и использование надежных входных данных, в том числе результатов организованных торгов (на биржах и торговых системах) как наиболее прозрачного источника информации. В этом случае индексы могут использоваться и для запуска инструментов хеджирования, таких как расчетный фьючерс на пшеницу Московской биржи".

По словам управляющего директора по деривативам "Мосбиржи" Владимира Ярового, новый инструмент - максимально доступен и удобен для участников сельскохозяйственного рынка, частных инвесторов и профессиональных инвесторов. "Для производителей и потребителей зерна он станет удобным инструментом страхования рисков, для частных и профессиональных инвесторов он открывает дополнительные возможности диверсификации портфелей. В наших планах - дальнейшее развитие линейки инструментов на российские товарные индикаторы", - сказал он.

Как заявила заместитель генерального директора АО "ОЗК" Ксения Боломатова, запуск торгов - это результат совместной работы НТБ, Минсельхоза и группы "ОЗК" по импортозамещению индексов зарубежных бирж.

"Развитие торговой и финансовой инфраструктуры российского рынка зерна позволяет обеспечить отечественных товаропроизводителей и экспортеров необходимыми инструментами хеджирования рисков, связанных с волатильностью цен. Кроме того, фьючерсный контракт предоставляет дополнительные инвестиционные возможности всем частным инвесторам", - считает она.

К торгам допущены фьючерсные контракты с исполнением в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года. Цена исполнения контракта равна среднеарифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск за предшествующий дню исполнения контракта календарный месяц.