"Высочайший" в I полугодии увеличил рублевую EBITDA на 31%
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) в I полугодии 2022 года увеличил EBITDA на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,2 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
Рентабельность по EBITDA выросла до 48% с 42% годом ранее.
Выручка увеличилась на 15%, до 15,1 млрд рублей, в то время как в натуральном выражении, по подсчетам, продажи подросли всего на 3%, до 108 тысяч унций.
Чистая прибыль компании повысилась в 2,6 раза, до 7,4 млрд рублей.
Объем кредитов и займов компании на конец июня составил 15 млрд рублей, с начала года он сократился на 17%. Еще 1,9 млрд рублей - непогашенный аванс по договору на поставку золота в слитках покупателю за пределами РФ, заключенному в 2021 году.
Рыночная цена на золото с конца 2021 года демонстрировала существенный рост, преодолев в феврале 2022 года отметку в $1900 за унцию, и продолжает находиться на высоких уровнях, комментирует текущую ситуацию в мире "Высочайший". Кроме того, отмечает компания, большая часть выручки группы относится к продажам на внутреннем рынке, которых не коснулось эмбарго на импорт российского золота в страны Евросоюза, введенное в июле.
Основные показатели группы GV Gold:
|Показатель
|I полугодие 2022
|I полугодие 2021
|Динамика
|Реализация золота, тыс. унций
|108
|105
|3%
|- аффинированное золото
|94
|80
|17%
|- золото в концентрате
|14
|25
|-43%
|Выручка, млн руб.
|15 100
|13 126
|15%
|- от реализации золота
|13 186
|10 578
|25%
|- от реализации золота в концентрате
|1 812
|2 434
|-26%
|Операционная прибыль, млн руб.
|3 884
|2 773
|40%
|EBITDA, млн руб.
|7 234
|5 536*
|31%
|Рентабельность по EBITDA
|48%
|42%
|6 п.п.
|Чистая прибыль, млн руб.
|7 387
|2 792
|165%
|Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров, млн руб.
|7 356
|2 777
|165%
|Чистый операционный денежный поток, млн руб.
|6 278
|4 289
|46%
"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.
Крупнейшими акционерами "Высочайшего" являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.