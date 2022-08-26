"Высочайший" в I полугодии увеличил рублевую EBITDA на 31%

Рентабельность по EBITDA выросла до 48% с 42% годом ранее.

Выручка увеличилась на 15%, до 15,1 млрд рублей, в то время как в натуральном выражении, по подсчетам, продажи подросли всего на 3%, до 108 тысяч унций.

Чистая прибыль компании повысилась в 2,6 раза, до 7,4 млрд рублей.

Объем кредитов и займов компании на конец июня составил 15 млрд рублей, с начала года он сократился на 17%. Еще 1,9 млрд рублей - непогашенный аванс по договору на поставку золота в слитках покупателю за пределами РФ, заключенному в 2021 году.

Рыночная цена на золото с конца 2021 года демонстрировала существенный рост, преодолев в феврале 2022 года отметку в $1900 за унцию, и продолжает находиться на высоких уровнях, комментирует текущую ситуацию в мире "Высочайший". Кроме того, отмечает компания, большая часть выручки группы относится к продажам на внутреннем рынке, которых не коснулось эмбарго на импорт российского золота в страны Евросоюза, введенное в июле.

Основные показатели группы GV Gold:

Показатель I полугодие 2022 I полугодие 2021 Динамика Реализация золота, тыс. унций 108 105 3% - аффинированное золото 94 80 17% - золото в концентрате 14 25 -43% Выручка, млн руб. 15 100 13 126 15% - от реализации золота 13 186 10 578 25% - от реализации золота в концентрате 1 812 2 434 -26% Операционная прибыль, млн руб. 3 884 2 773 40% EBITDA, млн руб. 7 234 5 536* 31% Рентабельность по EBITDA 48% 42% 6 п.п. Чистая прибыль, млн руб. 7 387 2 792 165% Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров, млн руб. 7 356 2 777 165% Чистый операционный денежный поток, млн руб. 6 278 4 289 46%

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.

Крупнейшими акционерами "Высочайшего" являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.