Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

"Высочайший" в I полугодии увеличил рублевую EBITDA на 31%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) в I полугодии 2022 года увеличил EBITDA на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,2 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

Рентабельность по EBITDA выросла до 48% с 42% годом ранее.

Выручка увеличилась на 15%, до 15,1 млрд рублей, в то время как в натуральном выражении, по подсчетам, продажи подросли всего на 3%, до 108 тысяч унций.

Чистая прибыль компании повысилась в 2,6 раза, до 7,4 млрд рублей.

Объем кредитов и займов компании на конец июня составил 15 млрд рублей, с начала года он сократился на 17%. Еще 1,9 млрд рублей - непогашенный аванс по договору на поставку золота в слитках покупателю за пределами РФ, заключенному в 2021 году.

Рыночная цена на золото с конца 2021 года демонстрировала существенный рост, преодолев в феврале 2022 года отметку в $1900 за унцию, и продолжает находиться на высоких уровнях, комментирует текущую ситуацию в мире "Высочайший". Кроме того, отмечает компания, большая часть выручки группы относится к продажам на внутреннем рынке, которых не коснулось эмбарго на импорт российского золота в страны Евросоюза, введенное в июле.

Основные показатели группы GV Gold:

Показатель I полугодие 2022 I полугодие 2021 Динамика
Реализация золота, тыс. унций 108 105 3%
- аффинированное золото 94 80 17%
- золото в концентрате 14 25 -43%
Выручка, млн руб. 15 100 13 126 15%
- от реализации золота 13 186 10 578 25%
- от реализации золота в концентрате 1 812 2 434 -26%
Операционная прибыль, млн руб. 3 884 2 773 40%
EBITDA, млн руб. 7 234 5 536* 31%
Рентабельность по EBITDA 48% 42% 6 п.п.
Чистая прибыль, млн руб. 7 387 2 792 165%
Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров, млн руб. 7 356 2 777 165%
Чистый операционный денежный поток, млн руб. 6 278 4 289 46%

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.

Крупнейшими акционерами "Высочайшего" являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.

Высочайший GV Gold Евросоюз Якутия Иркутская область Ланта-банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена газа в Европе превысила психологический уровень в $3500 за тысячу кубов

Coca-Cola будет продавать в РФ напиток под брендом "Добрый кола"

Coca-Cola будет продавать в РФ напиток под брендом "Добрый кола"

Цена газа в Европе превысила $3450 за тысячу кубометров

Глава ФРС назвал повышение ставки необходимым для взятия инфляции под контроль

"НОВАТЭК" консолидирует 100% "Тернефтегаза", выкупив 49% у TotalEnergies

Цена газа в Европе обновила максимум с марта, превысив $3360/тыс. куб. м

Лукашенко попросил Путина зарезервировать 0,5 млн т зерна "на всякий случай"

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

"Росатом" намерен вернуть стоимость акций Fennovoima после расторжения контракта по АЭС

Запасы газа в ПХГ России достигли 91,4%, в Европе - 78,3%

Запасы газа в ПХГ России достигли 91,4%, в Европе - 78,3%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });