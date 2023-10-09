Золотодобытчик "Высочайший" в I полугодии увеличил продажи на 4%

Рентабельность по EBITDA снизилась до 38% с 48% годом ранее.

В натуральном выражении продажи выросли на 4%, до 3,5 тонны, выручка - на 8%, до 16,3 млрд рублей. При этом себестоимость подскочила на 37%, до 13,3 млрд рублей.

С учетом курсовых разниц чистый убыток компании составил 2,6 млрд рублей против прибыли 7,4 млрд рублей годом ранее.

Объем кредитов и займов компании на конец июня составил 24,6 млрд рублей.

Основные показатели группы GV Gold:

Показатель I полугодие 2023 I полугодие 2022 Динамика Реализация золота, кг 3 500 3 359 4% - аффинированное золото 2 852 2 916 -2% - золото в концентрате 648 443 46% млн руб. Выручка 16 273 15 100 8% - от реализации золота 13 574 13 186 3% - от реализации золота в концентрате 2 511 1 812 39% Себестоимость реализации (13 315) (9 718) 37% Валовая прибыль 2 957 5 382 -45% Операционная прибыль 866 3 884 -78% Доход (расход) по курсовым разницам (3 397) 4 995 - Чистая прибыль (убыток) (2 572) 7 387 - Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на основных акционеров (2 551) 7 356 - Чистый операционный денежный поток 5 461 6 278 -13% EBITDA 6 187 7 234 -14% Рентабельность по EBITDA 38% 48% -10 п.п.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.