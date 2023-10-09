Золотодобытчик "Высочайший" в I полугодии увеличил продажи на 4%
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) в I полугодии 2023 года снизил EBITDA на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,2 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
Рентабельность по EBITDA снизилась до 38% с 48% годом ранее.
В натуральном выражении продажи выросли на 4%, до 3,5 тонны, выручка - на 8%, до 16,3 млрд рублей. При этом себестоимость подскочила на 37%, до 13,3 млрд рублей.
С учетом курсовых разниц чистый убыток компании составил 2,6 млрд рублей против прибыли 7,4 млрд рублей годом ранее.
Объем кредитов и займов компании на конец июня составил 24,6 млрд рублей.
Основные показатели группы GV Gold:
|Показатель
|I полугодие 2023
|I полугодие 2022
|Динамика
|Реализация золота, кг
|3 500
|3 359
|4%
|- аффинированное золото
|2 852
|2 916
|-2%
|- золото в концентрате
|648
|443
|46%
|млн руб.
|Выручка
|16 273
|15 100
|8%
|- от реализации золота
|13 574
|13 186
|3%
|- от реализации золота в концентрате
|2 511
|1 812
|39%
|Себестоимость реализации
|(13 315)
|(9 718)
|37%
|Валовая прибыль
|2 957
|5 382
|-45%
|Операционная прибыль
|866
|3 884
|-78%
|Доход (расход) по курсовым разницам
|(3 397)
|4 995
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|(2 572)
|7 387
|-
|Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на основных акционеров
|(2 551)
|7 356
|-
|Чистый операционный денежный поток
|5 461
|6 278
|-13%
|EBITDA
|6 187
|7 234
|-14%
|Рентабельность по EBITDA
|38%
|48%
|-10 п.п.
"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.