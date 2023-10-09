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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Золотодобытчик "Высочайший" в I полугодии увеличил продажи на 4%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) в I полугодии 2023 года снизил EBITDA на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,2 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

Рентабельность по EBITDA снизилась до 38% с 48% годом ранее.

В натуральном выражении продажи выросли на 4%, до 3,5 тонны, выручка - на 8%, до 16,3 млрд рублей. При этом себестоимость подскочила на 37%, до 13,3 млрд рублей.

С учетом курсовых разниц чистый убыток компании составил 2,6 млрд рублей против прибыли 7,4 млрд рублей годом ранее.

Объем кредитов и займов компании на конец июня составил 24,6 млрд рублей.

Основные показатели группы GV Gold:

Показатель I полугодие 2023 I полугодие 2022 Динамика
Реализация золота, кг 3 500 3 359 4%
- аффинированное золото 2 852 2 916 -2%
- золото в концентрате 648 443 46%
млн руб.
Выручка 16 273 15 100 8%
- от реализации золота 13 574 13 186 3%
- от реализации золота в концентрате 2 511 1 812 39%
Себестоимость реализации (13 315) (9 718) 37%
Валовая прибыль 2 957 5 382 -45%
Операционная прибыль 866 3 884 -78%
Доход (расход) по курсовым разницам (3 397) 4 995 -
Чистая прибыль (убыток) (2 572) 7 387 -
Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на основных акционеров (2 551) 7 356 -
Чистый операционный денежный поток 5 461 6 278 -13%
EBITDA 6 187 7 234 -14%
Рентабельность по EBITDA 38% 48% -10 п.п.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы.

GV Gold Высочайший Якутия Иркутская область
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