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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Индекс потребдоверия в США в августе вырос до 58,2 пункта, лучше прогноза

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В августе 2022 года индекс потребительского доверия в США вырос до 58,2 пункта по сравнению с 51,5 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительные данные предполагали повышение показателя в текущем месяце до 55,1 пункта. Аналитики ожидали его пересмотра до 55,2 пункта, по данным Trading Economics.

Несмотря на улучшение настроя американцев в июле и в августе по сравнению с июнем, когда индекс потребительского доверия упал до рекордного минимума, он остается подавленным по сравнению с историческими данными. Основным фактором, продолжающим влиять на настрой потребителей, является высокая инфляция в США, отмечают авторы отчета.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в августе вырос до 58,6 пункта (предварительно - упал до 55,5 пункта) с 58,1 пункта месяцем ранее. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода подскочил до 58 пункта (предварительно - 54,9 пункта) с 47,3 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в августе снизились до 4,8% с 5,2%, прогнозы инфляции на долгосрочную перспективу (5 лет) - остались на уровне 2,9%.

Предварительное значение сентябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 16 сентября.

США Мичиганский университет
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