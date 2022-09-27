Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Индекс потребдоверия в США в сентябре вырос до максимума за 5 месяцев

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года индекс потребительского доверия в США увеличился до 108 пунктов по сравнению с пересмотренными 103,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Это максимальный уровень за последние пять месяцев.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 104,5 пункта с объявленного ранее августовского уровня в 103,2 пункта, показали опросы Trading Economics и MarketWatch.

Американцы стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию в стране из-за снижения стоимости топлива. Однако повышение процентных ставок приведет к росту оплаты за жилье, цен на новые автомобили и другие дорогостоящие товары, отмечают эксперты.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце поднялся до 149,6 пункта по сравнению со 145,3 пункта в августе. Подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода достиг 80,3 пункта против 75,8 пункта в прошлом месяце.

"Доверие потребителей улучшилось в сентябре второй месяц подряд, чему способствовали, в частности, рост рабочих мест и заработной платы, а также снижение цен на бензин, - полагает старший директор группы экономических показателей Conference Board Линн Франко. - Индекс ожиданий также улучшился по сравнению с летними минимумами, но риски рецессии, тем не менее, сохраняются. Опасения по поводу инфляции еще больше рассеялись в сентябре - в основном из-за снижения цен на АЗС - и сейчас на самом низком уровне с начала года".

Среди опрошенных 20,8% оценили условия для ведения бизнеса сейчас как хорошие против 19% в августе. "Плохими" их назвали 21,2% респондентов по сравнению с 22,6% в прошлом месяце.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в июле увеличился на 16,1% в годовом выражении. Это стало минимальным повышением с апреля текущего года. Темпы роста показателя замедлялись третий месяц подряд.

Эксперты прогнозировали рост на 17%.

При этом в помесячном сравнении индекс стоимости жилья уменьшился на 0,8%. Снижение было зафиксировано впервые с января 2019 года.

США Conference Board Линн Франко S&P CoreLogic Case-Shiller
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 1950 п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 1950 п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

В "Газпроме" предупредили, что иск "Нафтогаза" может привести к запрету сделок со стороны РФ

Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС

Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС

Минфин намерен проводить аукционы по размещению ОФЗ, но не в ущерб доходности

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО

Минфин РФ продлевает паузу в размещениях ОФЗ на фоне рыночной турбулентности

Военная операция на Украине

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки

Курс биткойна во вторник достиг максимального значения более чем за неделю

Курс биткойна во вторник достиг максимального значения более чем за неделю

Глобальный рынок облигаций оказался в зоне "медвежьего" тренда впервые с 1946 года

Путин сообщил, что РФ в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна

Путин сообщил, что РФ в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });