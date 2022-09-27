Индекс потребдоверия в США в сентябре вырос до максимума за 5 месяцев

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года индекс потребительского доверия в США увеличился до 108 пунктов по сравнению с пересмотренными 103,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Это максимальный уровень за последние пять месяцев.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 104,5 пункта с объявленного ранее августовского уровня в 103,2 пункта, показали опросы Trading Economics и MarketWatch.

Американцы стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию в стране из-за снижения стоимости топлива. Однако повышение процентных ставок приведет к росту оплаты за жилье, цен на новые автомобили и другие дорогостоящие товары, отмечают эксперты.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце поднялся до 149,6 пункта по сравнению со 145,3 пункта в августе. Подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода достиг 80,3 пункта против 75,8 пункта в прошлом месяце.

"Доверие потребителей улучшилось в сентябре второй месяц подряд, чему способствовали, в частности, рост рабочих мест и заработной платы, а также снижение цен на бензин, - полагает старший директор группы экономических показателей Conference Board Линн Франко. - Индекс ожиданий также улучшился по сравнению с летними минимумами, но риски рецессии, тем не менее, сохраняются. Опасения по поводу инфляции еще больше рассеялись в сентябре - в основном из-за снижения цен на АЗС - и сейчас на самом низком уровне с начала года".

Среди опрошенных 20,8% оценили условия для ведения бизнеса сейчас как хорошие против 19% в августе. "Плохими" их назвали 21,2% респондентов по сравнению с 22,6% в прошлом месяце.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в июле увеличился на 16,1% в годовом выражении. Это стало минимальным повышением с апреля текущего года. Темпы роста показателя замедлялись третий месяц подряд.

Эксперты прогнозировали рост на 17%.

При этом в помесячном сравнении индекс стоимости жилья уменьшился на 0,8%. Снижение было зафиксировано впервые с января 2019 года.