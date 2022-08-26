Coca-Cola будет продавать в РФ напиток под брендом "Добрый кола"

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Coca-Cola HBC будет продавать в РФ напиток под брендом "Добрый кола". Подразделение компании в РФ переименовано в Multon Partners (ООО "Мултон партнерс"). Но ему придется конкурировать с российскими производителями, которые на фоне ухода мирового гиганта приступили к розливу собственных "кольных напитков".

"Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет "Добрый кола" называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", - сообщил на пресс-конференции в пятницу основатель сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров.

Он предположил, что "продажи этой колы" будут строиться на известности сока "Добрый", который выпускает компания "Мултон", принадлежащая Coca-Cola.

"Соковый бренд" теперь используется и в названии российского подразделения компании. Согласно данным ЕГРЮЛ, "Кока-кола ЭйчБиСи Евразия" переименовано в "Мултон партнерс".

Как сообщается в обращении генерального директора Coca-Cola HBC (ботлер The Coca-Cola Company) Зорана Богдановича к сотрудникам компании, опубликованном в начале августа, компания вносит существенные изменения в российские операции в ответ на продолжающийся геополитический кризис.

"В тесном сотрудничестве с Coca-Cola Company мы прекратили все производство и продажи брендов компании в России. Нет никаких планов по повторному внедрению брендов или продуктов Coca-Cola Company в каком-либо формате", - пишет он.

Подразделение в России теперь будет гораздо меньшим. Multon Partners основное внимание уделит производству и продаже существующих местных брендов – "Добрый", "Богатый" и "Моя семья", а сырье будет закупаться на внутреннем рынке. Оно будет управляться локально, уточняется в обращении.

Как сообщалось, 8 марта Coca-Cola HBC перестала размещать заказы на поставку концентрата для производства напитков под брендами Coca-Cola Co. и совместно с ней работает над реализацией ее стратегии по прекращению бизнеса на российском рынке. Кроме того, Coca-Cola HBC приостановила инвестиции в РФ. 11 августа она начала консолидацию производителя соков "Мултон", которым ранее владела вместе с Coca-Cola.

В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. В 2021 году Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3%, до 373,3 млн коробов (в одном коробе около 5,7 литра, то есть продажи в РФ составили около 2,1 млрд литров).

Напитки на основе колы

Между тем, как заявил Гончаров, после ухода Coca-Cola на рынке начали появляться "напитки на основе колы". "В ресторанах даже нет возможности выставить всю линейку. Сейчас производители будут очень жестко между собой конкурировать", - считает он. Несмотря на это, он не исключил, что и "Теремок" выпустит свою колу. "Мы в том числе считаем – не будет ли выгодно нам разработать напиток "Теремок" на основе колы, хотя традиционные напитки - квас и морс - хорошо продаются. Но может, и колу свою запустим", - сказал Гончаров.

Как сообщалось, недавно пивобезалкогольный комбинат "Очаково" заявил о том, что для замещения объемов ушедших с рынка брендов нарастил розлив безалкогольных напитков под брендами CoolCola, Fancy и Street.