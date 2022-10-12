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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Coca-Cola Company выиграла в России иск к Роспатенту

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам 11 октября, удовлетворил заявление американской The Coca-Cola Company о признании недействительным решения Роспатента, который 14 января 2022 года оставил охрану знака "Фантола" (№712275) на имя ООО "Напитки из Черноголовки-Аквалайф" (Московская область).

"Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью", - говорится в информации на сайте суда.

В оспариваемом решении говорилось что знак был зарегистрирован в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания 17 мая 2019 года с приоритетом от 14 сентября 2018 года в отношении товаров 32-го (минеральные и газированные воды) класса МКТУ на имя ООО "Напитки из Черноголовки-Аквалайф".

Товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение "Фантола". Правовая охрана ему была предоставлена с приоритетом от 14 сентября 2018 года до 14 сентября 2028 года.

Не согласившись с регистрацией, Coca-Cola подала возражение, которое в январе было отклонено. Тогда иностранная компания подала иск в суд.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ с товарными знаками "Fanta" (№31825), "Фанта" (№61608 и №627381), зарегистрированными на имя Coca-Cola.

Коллегия Роспатента, изучив материалы дела, пришла к выводу "об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями".

В марте 2022 года американская компания объявила о приостановке бизнеса в России, в частности, поставок ингредиентов для своих напитков для российского рынка. В мае глава Coca-Cola Co. Джеймс Куинси допустил, что компания может уйти из России.

Coca-Cola HBC (ботлер The Coca-Cola Company) будет продавать в России напиток под брендом "Добрый кола", российское подразделение компании переименовано в Multon Partners (ООО "Мултон партнерс"). Ему придется конкурировать с российскими производителями, которые на фоне ухода мирового гиганта приступили к розливу собственных "кольных напитков", предупредил на пресс-конференции в конце августа основатель сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров.

Он предположил, что "продажи этой колы" будут строиться на известности сока "Добрый", который выпускает компания "Мултон", принадлежащая Coca-Cola.

В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. В 2021 году Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3%, до 373,3 млн коробов (в одном коробе около 5,7 литра, то есть продажи в РФ составили около 2,1 млрд литров).

Coca-Cola Роспатент Фантола Московская область Джеймс Куинси Multon Partners
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