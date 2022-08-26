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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Мосбиржа проработает возможность торгов 10-15 новыми валютными парами

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" рассматривает возможность запуска торгов новыми валютными парами, в проработке около 10-15 пар. Об этом сообщила журналистам руководитель направления продаж департамента валютного рынка Яна Плешкова.

"У нас в проработке находятся 10-15 новых валютных пар", - сказала она, пояснив, что это не означает, что они все будут запущены. По словам Плешковой, для запуска валютной пары помимо готовности торговой инфраструктуры нужна расчетная инфраструктура, наличие клиентского спроса и поставщиков ликвидности.

Плешкова отметила, что биржа видит "кратный рост интереса к национальным валютам в связи с перестройкой всей внешнеэкономической деятельности, потоков, различных транспортных маршрутов". "Мы движемся в этом направлении и рассматриваем к запуску различные валюты из стран ЕАЭС и ближнего зарубежья", - сказала она. В частности, отметила Плешкова, в ближайшее время планируется запуск торгов узбекским сумом, дата начала торгов которым была отложена.

Председатель набсовета "Мосбиржи" Сергей Швецов сообщал ранее, что биржа продолжит добавлять новые валютные пары, поддержка ЦБ помогла бы наполнить "стаканы" ликвидностью. "На "Мосбирже" запущены очень много пар. Сейчас мы думаем, как активизировать гонконгский доллар, есть предложения по странам Персидского залива. То есть мы будем сильно расширять количество пар", - сказал он в кулуарах юридического форума в Санкт-Петербурге в конце июня.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также ранее заявляла, что ЦБ готов рассматривать свое участие в обеспечении ликвидности рынков нерезервных валют на этапе их запуска.

"Московская биржа" 27 июня запустила торги армянским драмом и южноафриканским рэндом на валютном рынке. В этот день также планировалось начать торги узбекским сумом, но дата торгов была отложена.

Московская биржа
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