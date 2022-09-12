Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Нерезиденты, лишенные возможности работать на российском фондовом рынке с конца февраля, в понедельник возвращаются на него - но лишь частично. Ожидания участников рынка, которые еще месяц назад опасались существенной просадки из-за возникновения навеса, стали спокойнее: состоявшийся с тех пор частичный перезапуск торгов на рынке облигаций не сопровождался массовыми распродажами.

"Московская биржа" с 12 сентября предоставляет возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.

Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий. Список таких компаний, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских лиц, опубликован на сайте биржи, сейчас он включает 53 акции (обыкновенные и привилегированные).

Возможность клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские лица, совершать операции на рынке облигаций "Московская биржа" предоставила с 15 августа. Как сообщал ЦБ РФ, допуск этих категорий инвесторов не повлиял на динамику доходностей, а их объемы продаж ОФЗ в августе составили всего 0,02 млрд рублей.

Профучастники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа начали регистрировать клиентов-нерезидентов на "Московской бирже". Для предоставления им доступа участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации. Обязанность проверить, резидентом какой страны является иностранный клиент, и ответственность за актуальность и достоверность предоставляемой информации, необходимой для регистрации клиентов и внесения изменений в ранее представленную информацию по клиентам, возложена на брокеров и УК.

Эти же категории нерезидентов с 8 августа получили допуск на срочный рынок "Мосбиржи". Допуск на рынок акций и паев, также изначально запланированный на 8 августа, был отложен после публикации указа президента РФ от 5 августа, так как потребовалась дополнительная настройка биржевых систем.

Ожидания

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, допуск "дружественных" нерезидентов к торгам на "Мосбирже" стоит рассматривать в позитивном ключе. Как минимум, это рост ликвидности и объемов торгов, которые явно были сильно занижены в последние месяцы, а опасения по поводу непременного активного снижения индексов могут не реализоваться. Если рассматривать параллели с допуском нерезидентов из дружественных стран к торгам ОФЗ, то рынок данного события почти не заметил.

"Мы не обнаружили какого-либо значимого увеличения объемов или аномальных движений. При этом на руках "дружественных" нерезидентов находились ОФЗ на суммы от 140 млрд до 280 млрд рублей. Даже если десятая часть из них была продана, то рынок этого не заметил", - сказал аналитик "Интерфаксу".

"История с акциями может оказаться чуть хуже, но также нельзя исключать, что данный допуск предоставит возможность части российского капитала вернуться на родину. Мы уже не говорим о том, что текущие финансовые мультипликаторы рынка указывают на его безусловную дешевизну, хотя и риски также остаются повышенными. Тем не менее, потенциальные будущие доходности могут эти риски перекрыть. Поэтому можно допустить некоторый эмоциональный всплеск волатильности рынка в первые дни, но в остальном никакого резкого и значимого падения на рынке не ожидается", - считает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, пока рано говорить о том, что после допуска нерезидентов к торгам фондовой секции "Мосбиржи" появится какой-то "навес продавцов" и что это как-то повлияет на курс иностранных валют и даже ослабит рубль в первые дни торгов.

"Надо помнить, что доля "дружественных" нерезидентов в общем обороте торгов до февральских событий составляла не более 5-7% в денежном выражении, поэтому вряд ли стоит ожидать увеличения этой цифры "в разы". Доля такого оборота увеличится, когда появятся новые валютные инструменты, в том числе для хеджирования рисков, когда инвесторы получат возможность покупать, например, облигации, номинированные не только в юанях, но и в индийских рупиях. Тогда мы увидим улучшение картины объемов операций, но произойдет это не сразу в понедельник, а займет какое-то время, возможно, продолжительное", - сказал аналитик.

Возвращение нерезидентов из дружественных стран несет в себе дополнительные понижательные риски ввиду возможного желания ряда инвесторов выйти из отечественных активов, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Возобновление режима торгов

"Московская биржа" также с 12 сентября возобновляет проведение утренних торгов на срочном и валютном рынках, вечерней торговой сессии на фондовом рынке.

Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций - 14 часов, на срочном рынке - 15 часов.

На фондовом рынке с 12 сентября торги будут проводиться с 9:50 до 23:50 мск.

На рынке акций на вечерней сессии станут доступны 46 акций, в том числе акции из индекса МосБиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК. Позднее планируется возобновление торгов паями биржевых фондов.

На долговом рынке в вечерние часы на основной сессии будут доступны ОФЗ и суверенные еврооблигации РФ, а также сделки РПС и РПС с ЦК и сбор заявок на размещение облигаций.

На срочном рынке с 12 сентября торги будут проводиться всеми инструментами с 9:00 до 23:50 мск.

На валютном рынке с 12 сентября торги будут проводиться всеми инструментами с 6:50 до 19:00 мск.

Сервис онлайн-регистрации новых клиентов доступен на рынках "Московской биржи" с 1:30 до 23:30 мск.

Биржа приостановила проведение утренних торгов на срочном рынке с 25 февраля, на валютном - с 28 февраля. Торги срочном рынке сейчас ведутся с 10:00 до 23:50 мск (вечерние торги возобновились 12 июля), на валютном - с 9:50 до 18:50 мск. На фондовом рынке вечерняя сессия не проводится с 28 февраля (после приостановки торгов они возобновились без вечерней сессии), торги ведутся с 9:50 18:50 мск.

Начало торгов узбекским сумом

"Московская биржа" с 12 сентября начнет торги валютной парой "узбекский сум - российский рубль" (UZS/RUB).

Она будет торговаться на спотовом рынке с расчетами "сегодня" и "завтра". Также участникам торгов и их клиентам будет доступны сделки своп "овернайт".

Пока для сделок с новой для биржи валютой действует запрет на короткие продажи, она не принимается в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.

Новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов - физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности, а также станет дополнительным стимулом развития расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран, отмечается в сообщении торговой площадки.