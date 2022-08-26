"Мосбиржа" до конца года собралась запустить фьючерсы на азиатские индексы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" до конца года планирует запустить фьючерсы на ряд азиатских фондовых индексов. Об этом сообщила журналистам глава срочного рынка биржи Мария Патрикеева.

"Мы видим спрос со стороны брокеров, которые хотят расширить доступ своих клиентов на азиатские рынки. До конца года планируем предоставить клиентам возможность торговать азиатскими бенчмарками", - сказала она.

Патрикеева пояснила, что биржа ожидает дальнейший рост спроса на юань, который будет торговаться теперь пять часов, поэтому думает про торги азиатскими индексами.

Биржа рассматривает индикаторы разных стран, которые популярны и вызывают интерес у частных инвесторов.

В случае запуска фьючерсных контрактов на зарубежные фондовые индексы торговля ими, как и другими фьючерсными контрактами на "Мосбирже", будет осуществляться в рублях.