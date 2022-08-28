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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Премьер Японии пообещал в течение трех лет выделить $30 млрд для стран Африки

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер Японии Фумио Кисида пообещал в течение трех лет выделить $30 млрд для развития африканских стран, сообщает Kyodo.

Кисида заявил об этом, выступая в субботу на Токийской международной конференции по развитию Африки.

Средства, в частности, направят на инвестиции в человеческий капитал и на стимулирование экономического роста. Кисида также отметил, что около $4 млрд будет вложено в развитие "зеленой" экономики.

Конференция проходит в Тунисе, но японский премьер выступал по видеосвязи, так как ранее заразился коронавирусом.

Фумио Кисида Япония Тунис
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