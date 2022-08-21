Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

Премьер Японии заболел коронавирусом

Премьер Японии заболел коронавирусом
Фумио Кисида
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Премьер Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом COVID-19, сообщает в воскресенье NHK.

По данным секретариата кабинета министров Японии, накануне вечером у премьера наблюдались небольшая температура и кашель. ПЦР-тест, сделанный утром в воскресенье, показал наличие COVID-19 у Кисиды.

Премьер находится в своей официальной резиденции. Подробности того, как Кисида заразился коронавирусом, пока неизвестны.

По информации NHK, 65-летний премьер с 15 августа находился в отпуске и должен был вернуться к исполнению рабочих обязанностей 22 августа. Однако теперь он рассматривает возможность вести работу в дистанционном режиме.

Япония Фумио Кисида
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении шести пунктов управления ВСУ

Не менее 50 человек погибли на севере и востоке Индии из-за наводнений и оползней

Не менее 50 человек погибли на севере и востоке Индии из-за наводнений и оползней

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 августа

Десятки человек стали жертвами теракта в отеле в Сомали

В Албании задержали двух россиян по подозрению в шпионаже

В Албании задержали двух россиян по подозрению в шпионаже

До 19 увеличилось число жертв аварии с грузовиком в Турции

Грузовой корабль Cargo Dragon приводнился у побережья США

Более 15 человек погибли в результате крупной аварии в Турции

Более 15 человек погибли в результате крупной аварии в Турции

Власти Энергодара заявили о новом обстреле Запорожской АЭС

Гутерриш в Стамбуле принял участие в инспекции судна, направляющегося на Украину

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });