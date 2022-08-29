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"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Лоукостер "Победа" должен выплатить аэропорту "Внуково" около 2 млрд рублей неустоек из-за решения с ноября перевести основную часть рейсов в "Шереметьево", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на авиарынке.

По словам собеседников издания, авиакомпания должна выплатить эту сумму за разрыв долгосрочных соглашений с аэропортом "Внуково" и хэндлинговой компанией UTG. Контракты заключались до декабря 2023 года и предусматривали скидки на наземное и техническое обслуживание, которые теперь предстоит вернуть. Другой источник газеты утверждает, что сумма в 2 млрд рублей не окончательная, и стороны ищут компромисс.

Представитель "Победы" на прошлой неделе сообщала журналистам, что авиакомпания с ноября будет летать из "Шереметьево" в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград и Минеральные Воды. В ближайшем зимнем расписании эти рейсы будут обслуживаться в терминале В, уточняла она.

Из "Внуково", где компания базируется сейчас, полеты будут выполняться в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.

Сейчас "Шереметьево" - базовый аэропорт для "Аэрофлота", "Внуково" - для "Победы". До мая 2022 года часть рейсов "Победа" выполняла из "Шереметьево" по код-шеринговому соглашению с "материнской" компанией.

По словам источников "Коммерсанта", обсуждение полного перевода "Победы" в "Шереметьево" началось летом, когда стал понятен масштаб потерь аэропорта на фоне падения международных перевозок, приносивших значительную долю доходов.

Помимо выплат в пользу "Внуково" авиакомпания может потерять на переходе в "Шереметьево" еще минимум 1 млрд рублей в год, считают источники издания.

"Так, самолетовылет каждого Boeing в "Шереметьево" будет стоить примерно на 20 тысяч рублей дороже, чем во "Внуково". Это дополнительные 80-100 тысяч рублей ежедневно", - говорит собеседник газеты, знакомый с коммерческими условиями.

Источники издания также ожидают снижения доходных ставок "Победы" из-за "лобовой" конкуренции с "Аэрофлотом" в общем аэропорту. Один из собеседников отмечает, что лоукостеру придется перевести техобслуживание своих Boeing в техцентр "Аэрофлота" "А-Техникс", что увеличит его стоимость в 1,8 раза по сравнению с ВТС во "Внуково". "Один только нормо-час (в "А-Техниксе") дороже на 50%", - говорит источник газеты.

Шереметьево Внуково Победа Аэрофлот UTG А-Техникс
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