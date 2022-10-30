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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

"Победа" с воскресенья переведет большую часть рейсов из "Внуково" в "Шереметьево"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа", базирующаяся в московском аэропорту "Внуково", с воскресенья начнет обслуживать часть рейсов в "Шереметьево".

Согласно сообщению перевозчика, до середины ноября в "Шереметьево" будут переведены рейсы по 25 направлениям. Так, с воскресенья начнутся полеты во Владикавказ, Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу, с 3 ноября - в Нальчик, Казань, Екатеринбург и Пермь, с 4 ноября - в Киров, Астрахань и Челябинск. С 6 ноября добавятся рейсы в Минеральные Воды, с 10 ноября - в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. С 17 ноября начнутся полеты в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.

"Обслуживание клиентов авиакомпании "Победа" будет производиться на стойках регистрации 365-374 в терминале С. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В", - говорится в сообщении.

Наземное обслуживание разворотных рейсов "Победы", как ожидается, будет происходить в течение 25 минут.

Из "Внуково" компания продолжит летать по 12 маршрутам: в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Новосибирск и Уфу.

"Шереметьево" является базовым аэропортом в Москве материнской компании "Победы" - "Аэрофлота". Там же обслуживаются рейсы третьей авиакомпании группы - "России".

Победа Шереметьево
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