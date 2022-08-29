РФ в I полугодии увеличила производство мяса индейки почти на 20% до 205,5 тыс. т

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Производство мяса индейки в первом полугодии этого года составило 205,454 тыс. тонн, что на 19,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года (172,3 тыс. тонн). Об этом сообщает консалтинговое агентство Agrifood Strategies по результатам предварительного анализа данных от всех категорий хозяйств и поставщиков племенного материала.

"Несмотря на сложности с поставкой многих компонентов и рост себестоимости производства, с которыми отрасль столкнулась во втором квартале, рост произошел во всех сегментах – на крупных, средних и малых птицефабриках, в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах", - говорится в пресс-релизе.

При этом в отрасли продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки, расширяет производственные мощности в Пензенской области, ГК "Черкизово" – в Тамбовской и ПК "Урал" – в Башкирии. Активно вышел на рынок птицекомплекс "Южный" в Ингушетии, нарастили объемы и индейководческие хозяйства в Липецкой, Белгородской областях и Мордовии. Готовится к запуску крупнейший отечественный репродуктор второго порядка "Племенная индейка" ГК "Дамате" в Тюменской области, который позволит снизить зависимость отрасли от импорта инкубационных яиц примерно на 15%.

Кроме того, восстанавливается производство после вспышки гриппа птиц на важном объекте юга РФ – ставропольском "Агро-Плюсе", продукция которого вернется на полки магазинов уже в третьем квартале этого года, сообщается в пресс-релизе.

Как уточняет агентство, анализ текущего положения в мировом индейководстве показывает, что Россия уже пятый год подряд лидирует по темпам роста среди немногих стран, где не отмечается падение производства в этой сфере. По прогнозам Agrifood Strategies, такая динамика позволит российским индейководам к концу года выйти на второе место по производству мяса индейки в мире при условии сохранения экономической стабильности отрасли и предотвращения вспышек гриппа птиц. При этом совокупный объем производства индейководческой продукции по итогам 2022 года может достичь 420 тыс. тонн.

В ближайшее пятилетие агентство оценивает рынок мяса индейки в РФ до 650 тыс. тонн в год, экспортный потенциал отрасли – на уровне 50 тыс. тонн в год стоимостью более $100 млн.

Agrifood Strategies является консалтинговым агентством в области стратегического маркетинга продуктов питания и сельскохозяйственных товаров. Основано в 2011 году, работает в России, странах СНГ и Восточной Европы.