Птицекомплекс "Южный" построит в Ингушетии завод комбикормов за 1 млрд рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Птицекомплекс "Южный" в этом году начнет строить на своей промплощадке в Ингушетии завод по производству комбикормов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"На строительство завода по производству комбикормов для собственных нужд ООО "Птицекомплекс "Южный" планирует направить порядка 1 млрд рублей. Новый объект расположится на территории предприятия в Малгобекском районе", - сообщили в пресс-службе.

Для обеспечения водоснабжения всех мощностей предприятия планируется пробурить артезианские скважины, проложить трубопроводы до выбранной территории.

Власти рассчитывают, что наличие собственного производства комбикормов и ввод новых производственных линий по переработке мяса индейки позволит вывести птицекомплекс на полную проектную мощность – 10 тыс. тонн готовой продукции в год против нынешних 5,5 тыс. тонн.

Продукция предприятия в настоящее время поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пензу, Ростов-на-Дону и другие регионы.

По данным пресс-службы главы и правительства Ингушетии, завод по переработке мяса индейки полной мощностью до 40 тонн продукции в день заработал на базе ООО "Птицекомплекс "Южный" два года назад. Продукция завода – тушки, филе грудки, крыло целое, плечевая и локтевая части, бедро, филе бедра, фарш и другие. Функционирует производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбаса), копчено-вареной продукции.

Завод предлагает продукцию в охлажденном и замороженном виде. Есть промышленные камеры шоковой заморозки.

Строительство ООО "Птицекомплекс "Южный" за 3,8 млрд рублей началось несколько лет назад. Инвесторы при поддержке властей создают вертикально интегрированный птицекомплекс по промышленному производству и переработке мяса индейки.

Данное предприятие, одно из крупнейших в АПК Ингушетии, по проекту будет состоять из 36 производственных объектов: 6 птичников подращивания, 24 птичников выращивания, инкубатора, комбикормового завода, убойного цеха с цехом глубокой переработки мяса, цехов переработки отходов в мясокостную муку и удобрения, пометохранилища – и еще столько же дополнительных зданий. Площадь застройки – более 100 тыс. кв. м.