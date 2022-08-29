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Brent торгуется у $101,9 за баррель

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо растут в понедельник на перспективах сокращения предложения.

К 14:39 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,09%) к уровню закрытия сессии в пятницу, до $101,08 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,35 (0,38%), до $93,41 за баррель.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения, погибли больше 20 человек. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Перспектива того, что страны ОПЕК могут сократить поставки, продолжает нависать над трейдерами на нефтяном рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии на прошлой неделе намекнул на такую возможность. "Сохраняется вероятность сокращения добычи ОПЕК, поскольку Ливия и Конго поддерживают позицию Саудовской Аравии, при этом также остается проблема поставок нефти из Казахстана", - отметил управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер.

Кроме того, резкий скачок цен на газ в мире приводит к увеличению спроса на нефть, поскольку бизнес стремится найти более дешевую альтернативу природному газу, отмечают аналитики ANZ.

Brent WTI Ливия ОПЕК Саудовская Аравия
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