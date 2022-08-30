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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:22

Brent подешевела до $104,3 за баррель

Brent подешевела до $104,3 за баррель
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник утром после взлета на 4% днем ранее из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

К 8:15 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (0,77%), до $104,28 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $4,1 (4,1%), до $105,09 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,25 (0,26%), до $96,76 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,95 (4,2%), до $97,01 за баррель.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения, погибли более 30 человек. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp. сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

"Новая волна опасений снижения добычи в Ливии вместе с неопределенностью в отношении предстоящего заседания ОПЕК+ обеспечили поддержку нефтяному рынку в понедельник, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Однако, без крупных перебоев в поставках или интервенций ОПЕК+, вряд ли можно ждать существенного подъема цен в ближайшей перспективе".

Brent WTI Ливия ОПЕК National Oil Corp.
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