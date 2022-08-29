Глава Shell допустил, что энергетический кризис в Европе не ограничится одной зимой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Европе, возможно, придется нормировать потребление энергоресурсов в течение нескольких лет, поскольку кризис, с которым столкнулся регион, продлится дольше, чем одну зиму. Так считает глава британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден.

Сокращение поставок из России привело к скачку цен на газ в Европе на прошлой неделе до очередного рекорда, что создает угрозу глубокой рецессии в экономике еврозоны, пишет газета Financial Times.

По словам главы Shell, энергетический кризис станет тестом сплоченности европейских стран, пытающихся найти решения, которые позволили бы удержать на плаву промышленность в условиях нехватки газа.

Проблемы с поставками энергоресурсов вряд ли ограничатся "лишь одной зимой", отметил Бен ван Берден.

"Возможно, будет несколько зим, в течение которых нам придется как-то находить возможности, например, через экономию за счет повышения эффективности, нормирования потребления энергоресурсов и очень-очень быстрого создания альтернатив, - сказал он. - То, что это будет легко – это фантазия, которую нам следует оставить в стороне".

Эти заявления были сделаны Беном ван Берденом в понедельник в Норвегии в ходе церемонии заключения сделки между Shell, TotalEnergies, Equinor и Yara, предусматривающей сотрудничество в сфере улавливания и хранения CO2.

Глава TotalЕnergies Патрик Пуяннэ в свою очередь заявил, что правительствам европейских стран стоит "начать думать, не принимать в расчет российский газ".

"На планете достаточно энергоресурсов и без него", - сказал глава TotalEnergies.