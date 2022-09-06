Эрдоган счел, что энергокризис в Европе возник из-за ее политики в отношении РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Проблемы с энергетикой в странах Европы возникли из-за их действий в отношении РФ, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Позиция Европы в отношении президента РФ Владимира Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять, что: "Если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично". Путин использует все рычаги и оружие, имеющиеся в его распоряжении. Главный из этих инструментов - природный газ", - приводит слова Эрдогана "Анадолу".

По его словам, "Европа пожинает, то, что посеяла". В то же время, отметил Эрдоган, у Турции проблем с газом возникнуть не должно.

Кроме того, он затронул проблему роста напряженности между Турцией и Грецией. Он заявил, что греческие власти осознают готовность Турции противодействовать провокациям в Средиземном море и более не способствуют эскалации ситуации. В то же время Анкара инициировала на уровне НАТО обсуждение действий Греции.

"Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар", - добавил президент.