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В России перерабатывают не больше 15% отслуживших покрышек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В России перерабатывается не более 15% выброшенных автомобильных покрышек, так как предприятиям невыгодно заниматься их утилизацией, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (ППК "РЭО").

Там объяснили, что экологический сбор, который платят производители, не покрывает расходы утилизаторов и на свалки отправляются покрышки, которые могли бы быть переработаны во вторсырье и использоваться еще раз.

"Изменить это возможно, если полноценно запустить механизм РОП (расширенной ответственности производителя - ИФ). А пока ежегодно из миллиона образующихся автошин на территории нашей страны максимум лишь треть может быть переработана", - сообщил РЭО РЭО.

Ежегодно в России образуется около 1 млн тонн отработанных шин, из них перерабатывается не более 150 тысяч тонн, несмотря на наличие в стране мощностей для утилизации 400 тыс. тонн покрышек, уточнили в РЭО со ссылкой на данные участников рынка переработки.

Вторсырье из автопокрышек может быть использовано для изготовления мягкого покрытия для спортивных и детских площадок, мягкой кровли, гидроизоляции, добавляться в нефтепродукты и топливо для цементных заводов, а также сам асфальтобетон в дорожном строительстве.

РЭО
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