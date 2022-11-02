Правительство выделило 9,4 млрд рублей на строительство 8 экопромышленных парков

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство выделило 9,4 млрд рублей на создание восьми экопромышленных парков в регионах к 2024 году, такое постановление 31 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил через пресс-службу гендиректор "Российского экологического оператора" (ППК "РЭО") Денис Буцаев.

По его словам, к 2030 году эти экопромпарки позволят создать 11346 новых рабочих мест.

"Субсидия будет предоставлена в виде имущественного взноса РЭО, который вложит сумму в уставной капитал ООО "Экологический цифровой оператор" - компании-застройщика. Это будут капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры, включающие электроснабжение, дороги, водоотведение, газоснабжение, а также научно-технического центра", - рассказал Буцаев.

По его словам, соглашения о создании производств по утилизации отходов и производству продукции из вторсырья заключены уже более чем с 25 будущими резидентами создаваемых предприятий.

Парки должны быть построены в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. Они должны начать работу к концу 2024 года. До 1 марта 2023 года планируется завершить проектно-изыскательские работы с получением заключений государственных экспертиз для предприятий.

В РЭО считают, что эти парки позволят ежегодно "вовлекать в хозяйственный оборот" до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов. Предприятия создаются в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" для достижения сортировки всех образующихся отходов и сокращения уровня захоронения мусора на 50% к 2030 году.

"Резидентам экопромышленных парков РЭО также готов оказать поддержку. Рассматривается возможность компенсирования или софинансирования до 95% затрат на создание объектов резидентов через финансирование за счет средств от облигаций РЭО. Объем поддержки таких предприятий может составить более 17 млрд рублей", - отметили в пресс-службе компании.