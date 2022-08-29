В руководстве ЕЦБ не исключили повышения ставки сразу на 75 б.п. в сентябре

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится повысить ключевые ставки как минимум еще на 50 базисных пунктов, однако нельзя исключать еще больший шаг на фоне устойчиво высокой инфляции. Такие выводы можно сделать из заявлений представителей руководства ЕЦБ, выступивших на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, сообщает Bloomberg.

Одиннадцать членов совета управляющих ЕЦБ, присутствовавших на симпозиуме, придерживались единого тона менее чем за две недели до сентябрьского заседания регулятора. Член исполнительного комитета ЕЦБ Изабель Шнабель призвала коллег "сигнализировать о решимости быстро вернуть инфляцию к целевому показателю".

Статистическое управление ЕС в среду обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в августе. Аналитики ожидают, что показатель составит 9%, что более чем в 4 раза превышает целевой показатель на уровне 2%.

Между тем возможности ЕЦБ по стабилизации цен ограниченны на фоне растущего риска рецессии в Европе и ситуации на Украине.

Некоторые представители руководства ЕЦБ готовы рассмотреть вопрос о повышении ставок сразу на 75 базисных пунктов на заседании 8 сентября. Даже ряд самых осторожных представителей руководства, включая главу Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, подчеркнули необходимость "значительных" действий, что сигнализирует о поддержке повышения ставок на 50 базисных пунктов.

Глава ЦБ Франции сказал, что не должно быть сомнений относительно решимости банка поднять ставки выше так называемого нейтрального уровня - показателя, который не способствует росту, но и не сдерживает его.

Член совета управляющих ЕЦБ Мартиньш Казакс, возглавляющий Банк Латвии, также сказал, что ЕЦБ необходимо действовать решительно.

Шнабель отметила, что даже в случае рецессии "у нас практически не будет особого выбора кроме как продолжить наш путь к нормализации".

Помимо инфляции, представители руководства ЕЦБ на симпозиуме обсуждали падение евро к доллару и сокращение объема гособлигаций, которые регулятор покупал в период последних кризисов для помощи экономики.

Евро потерял более 12% к доллару с января и находится ниже паритетного значения, что усугубляет прогноз в отношении инфляции, поскольку цены на энергоносители в основном выражены в американской нацвалюте.