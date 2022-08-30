Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку следует поднимать ключевые процентные ставки постепенно, считает главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Он заявил об этом, выступая на мероприятии в Барселоне.

Лаейн считает, что будет лучше, если Центробанк разобьет планируемое повышение ставок на "небольшие шаги" в следующие месяцы, что даст ему время больше узнать о том, как развивается ситуация в экономике.

"Постепенное, не слишком медленное, но и не слишком быстрое движение к предельному уровню ставки очень важно", - сказал Лейн.

Такое движение, по его словам, облегчит возможность корректировки политики ЕЦБ, если этого потребуют меняющиеся условиях.

Заявления Лейна отличаются от гораздо более "ястребиных" комментариев других членов совета управляющих ЕЦБ, пишет Financial Times. Некоторые из руководителей европейского Центробанка, по данным газеты, выступают за подъем ставок сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) на заседании 8 сентября, чего еще не было в истории ЕЦБ.

В июле европейский ЦБ повысил все три ключевые ставки впервые с 2011 года, причем сразу на 50 б.п., стремясь сдержать усиливающуюся инфляцию.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в июле ускорились до рекордных 8,9%. Предварительные данные об инфляции в регионе за август будут обнародованы в среду. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют ее усиление в августе до 9%.