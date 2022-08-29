Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Белоусов спрогнозировал спад потребления в России в 2022 году на 4,2%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спад потребления в России в 2022 году составит 4,2%, в 2023 году потребление вырастет на 2,5-3%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, ссылаясь на результаты анализа, который провело Минэкономразвития с участием Минфина, Банка России.

Пик спада потребительского спроса был пройден во II квартале, дальше ситуация будет улучшаться, отметил он.

"И очень важный вывод, к которому мы пришли после тщательного анализа, <...> скорее всего, пик спада потребительского спроса мы уже прошли. Мы просто вышли на траекторию роста, какой будет градиент, угол наклона этой кривой - этот вопрос, в том числе зависит от действий правительства. Ожидания, основанные на цифрах, на тенденциях - что самые худшие времена мы прошли во II квартале, дальше будет постепенное улучшение", - заявил первый вице-премьер.

По его словам, в настоящее время наблюдается "постепенное оживление" потребительского спроса.

"Мы видим, что тот шок, который был связан с ростом цен в марте-апреле, постепенно проходит, в большей степени это касается продовольственных товаров, в меньшей степени - непродовольственных, но и там, и там постепенно начинает спрос оживать", - сказал Белоусов.

Андрей Белоусов Правительство Минэкономразвития Минфин Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Сменился гендиректор российской "дочки" Western Union

"СДЭК" выясняет обстоятельства утечки данных клиентов

Потребление природного газа в Латвии за семь месяцев уменьшилось на 35%

Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });