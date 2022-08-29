Белоусов спрогнозировал спад потребления в России в 2022 году на 4,2%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спад потребления в России в 2022 году составит 4,2%, в 2023 году потребление вырастет на 2,5-3%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, ссылаясь на результаты анализа, который провело Минэкономразвития с участием Минфина, Банка России.

Пик спада потребительского спроса был пройден во II квартале, дальше ситуация будет улучшаться, отметил он.

"И очень важный вывод, к которому мы пришли после тщательного анализа, <...> скорее всего, пик спада потребительского спроса мы уже прошли. Мы просто вышли на траекторию роста, какой будет градиент, угол наклона этой кривой - этот вопрос, в том числе зависит от действий правительства. Ожидания, основанные на цифрах, на тенденциях - что самые худшие времена мы прошли во II квартале, дальше будет постепенное улучшение", - заявил первый вице-премьер.

По его словам, в настоящее время наблюдается "постепенное оживление" потребительского спроса.

"Мы видим, что тот шок, который был связан с ростом цен в марте-апреле, постепенно проходит, в большей степени это касается продовольственных товаров, в меньшей степени - непродовольственных, но и там, и там постепенно начинает спрос оживать", - сказал Белоусов.