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В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спад экономики России в 2022 году может не превысить 3% и оказаться чуть более 2%, в 2023 году снижение ВВП можно ожидать в диапазоне 0,6-0,8%, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Он высказал этот прогноз на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

"Общая картина (в экономике - ИФ) сейчас лучше, чем представлялось раньше. Если суммировать все выводы и тенденции, то могу сказать, что в этом году, скорее всего, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, у нас спад будет меньше 3% - где-то 2% с небольшим процента, в следующем году есть все шансы ограничить спад 1% и получить минус 0,6-0,8%", - заявил он.

Инфляцию в стране по итогам года он ожидает на уровне 12-13%. Спад потребления в 2022 году, по его прогнозу, составит 4,2%.

Андрей Белоусов Правительство
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