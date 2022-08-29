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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

"ЮТэйр" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 8,5 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа "ЮТэйр" в I полугодии 2022 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 8,5 раза относительно результата этого же периода прошлого года, до 5,3 млрд руб., говорится в отчете группы.

В частности, прибыль от реструктуризации финансовых обязательств оценена в 1,4 млрд руб., от выбытия дочерней компании (какой именно, не указано) - в 1,8 млрд руб.

Выручка группы выросла на 16%, до 36,8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 10%, до 32,4 млрд руб.

Объем долгосрочных обязательств группы на конец отчетного периода составлял 54,5 млрд руб. (на конец 2021 года - 57,5 млрд руб.), краткосрочных - 21,5 млрд руб. (против 27,1 млрд руб.). Таким образом, общие обязательства "ЮТэйр" сократились на 10%, до 76 млрд руб.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший - "ЮТэйр - вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу "ЮТэйр" контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".

ЮТэйр
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