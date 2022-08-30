Акции "ЮТэйр" выросли на 9% после публикации финотчета за I полугодие 2022 г.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Акции "ЮТэйр" выросли в начале торгов на Московской бирже во вторник почти на 9% (до 9,86 рубля за штуку) после публикации финотчета за I полугодие 2022 года.

Группа "ЮТэйр" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 8,5 раза относительно результата этого же периода прошлого года, до 5,3 млрд руб., говорится в отчете группы. В частности, прибыль от реструктуризации финансовых обязательств оценена в 1,4 млрд руб., от выбытия дочерней компании (какой именно, не указано) - в 1,8 млрд руб. Выручка группы выросла на 16%, до 36,8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 10%, до 32,4 млрд руб.

Объем долгосрочных обязательств группы на конец отчетного периода составлял 54,5 млрд руб. (на конец 2021 года - 57,5 млрд руб.), краткосрочных - 21,5 млрд руб. (против 27,1 млрд руб.). Таким образом, общие обязательства "ЮТэйр" сократились на 10%, до 76 млрд руб.