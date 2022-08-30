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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:22

Китайские фондовые индексы падают, остальные рынки акций АТР торгуются в плюсе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Китайские фондовые индексы падают на торгах во вторник. Остальные рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в плюсе.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 по московскому времени рос на 1,2%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дорожают акции производящей электронику NEC Corp. (+6,4%), производителя промышленного оборудования Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (+5,2%) и цементной Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (+5%).

Безработица в Японии в июле осталась на июньском уровне в 2,6%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics, и держится на этой отметке уже третий месяц подряд.

Число безработных сократилось на 2,2% по сравнению с июлем прошлого года, до 1,76 млн человек, в то время как количество занятых не изменилось и составило 67,34 млн человек.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 по Москве снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng упал на 1%.

В Гонконге наиболее существенно опускаются котировки Alibaba Health Information Technology Ltd. (-4,4%), биологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-2,9%), производителя ПК Lenovo Group Ltd. (-2,6%) и технологической Meituan (-2,1%).

Рыночная капитализация девелоперской Country Garden Holdings Co. падает на 3,5%. Чистая прибыль компании в январе-июне упала на 96%, скорректированная - на 68% на фоне кризиса в секторе недвижимости Китая.

Котировки акций инвестиционной CITIC Ltd. растут на 1,5% после публикации финансовой отчетности за первое полугодие. Чистая прибыль компании выросла на 13%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 поднялся на 0,9%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дорожают на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 3,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%.

Бумаги медицинской Healius Ltd. дорожают почти на 4%. Чистая прибыль компании в минувшем финансовом году подскочила в семь раз.

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