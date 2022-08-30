Китайские фондовые индексы падают, остальные рынки акций АТР торгуются в плюсе
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Китайские фондовые индексы падают на торгах во вторник. Остальные рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в плюсе.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 по московскому времени рос на 1,2%.
Сильнее всего среди компонентов индекса дорожают акции производящей электронику NEC Corp. (+6,4%), производителя промышленного оборудования Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (+5,2%) и цементной Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (+5%).
Безработица в Японии в июле осталась на июньском уровне в 2,6%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics, и держится на этой отметке уже третий месяц подряд.
Число безработных сократилось на 2,2% по сравнению с июлем прошлого года, до 1,76 млн человек, в то время как количество занятых не изменилось и составило 67,34 млн человек.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 по Москве снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng упал на 1%.
В Гонконге наиболее существенно опускаются котировки Alibaba Health Information Technology Ltd. (-4,4%), биологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-2,9%), производителя ПК Lenovo Group Ltd. (-2,6%) и технологической Meituan (-2,1%).
Рыночная капитализация девелоперской Country Garden Holdings Co. падает на 3,5%. Чистая прибыль компании в январе-июне упала на 96%, скорректированная - на 68% на фоне кризиса в секторе недвижимости Китая.
Котировки акций инвестиционной CITIC Ltd. растут на 1,5% после публикации финансовой отчетности за первое полугодие. Чистая прибыль компании выросла на 13%.
Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 поднялся на 0,9%.
Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дорожают на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 3,7%.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%.
Бумаги медицинской Healius Ltd. дорожают почти на 4%. Чистая прибыль компании в минувшем финансовом году подскочила в семь раз.