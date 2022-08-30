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Ключевой топ-менеджер YouTube Роберт Кинкл покинет свой пост

Ключевой топ-менеджер YouTube Роберт Кинкл покинет свой пост
Фото: Olly Curtis/Future via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ключевой топ-менеджер YouTube (принадлежит Alphabet Inc.) Роберт Кинкл, участвовавший в развитии платформы с самого раннего этапа, покидает свой пост.

Кинкл, занимавший должность директора по развитию стриминговой платформы, проработал в компании в общей сложности более десяти лет.

"Под руководством Кинкла YouTube сформировала новые связи и партнерства в музыкальной сфере, сегментах медиа и технологий, а также экосистему авторов - без него термин "ютьюбер" не получил бы широкого распространения", - отметила главный исполнительный директор YouTube Сьюзен Войжитски в обращении к сотрудникам.

51-летний Кинкл подтвердил в твиттере свой уход из YouTube, заявив, что "принял решение двигаться к следующему вызову". Новым директором по развитию YouTube станет давний директор по продаже рекламы Мэри Эллен Коу.

Кинкл останется в компании до 2023 года, чтобы "обеспечить ровный переход руководства и завершить ключевые проекты", сообщила Войжитски.

За годы работы Кинкла в YouTube компания превратилась в рекламного гиганта и стала одним из ключевых источников прибыли для Alphabet, отмечает The Wall Street Journal.

Акции Alphabet подорожали на 0,6% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 25%.

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